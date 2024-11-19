Почти четыре тысячи неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,9 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 203 больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском округе, Мытищах, Химках и Балашихе. Водителям напомнили, что неправильная парковка может препятствовать проезду экстренных служб. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.