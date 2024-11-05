Почти четыре тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 49 автомобилей меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные областного Центра безопасности дорожного движения.

Наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске, Ленинском округе, Мытищах, Химках и Балашихе. Жителей региона призвали соблюдать правила парковки, не препятствовать проезду экстренных служб и не оставлять машины на остановках общественного транспорта и на въездах во дворы.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении «112 МО» или самостоятельно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.