Почти четыре тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, это на 153 машины меньше в сравнении с данными предыдущей недели. Наибольшее число нарушений выявили в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах, Королеве и Химках. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб и других машин. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.