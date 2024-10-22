Почти четыре тысячи задач по ликвидации грызунов‑вредителей в подъездах решили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала 2024 года в Подмосковье отработали 3,7 тысячи заявок жителей по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что дезинсекцию и дератизацию мест общего пользования должны проводить сотрудники управляющей организации. Своевременно принятые меры позволят не допустить размножение вредителей и обеспечить безопасность жильцов.
Местным жителям напомнили, что при появлении вредителей в местах общего пользования им стоит обратиться в свою управляющую организацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.