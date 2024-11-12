Почти четыре тысячи жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугой присвоения адреса
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Жители Подмосковья за неделю подали 3,8 тысячи заявлений на присвоение адреса через региональный портал госуслуг, данная услуга вошла в число самых востребованных онлайн-сервисов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что услуга распространяется как на земельные участки, так и на здания и сооружения, в том числе на те, которые еще возводятся. Она размещена на портале в разделе «Земля и стройка». Чтобы ее получить, пользователям нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после этого заполнить онлайн-форму.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.