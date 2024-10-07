Почти четыреста жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 393 человека, им предоставили жилые помещения в новостройках или на вторичном рынке либо выплатили выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городских округах: Богородский, Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Электросталь из аварийного жилищного фонда расселено 393 человека из 148 жилых помещений», — говорится в сообщении.
В общей сложности за данный период было расселено более 6,3 тысячи квадратных метров жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.