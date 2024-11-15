Почти десять тысяч договоров на оказание соцуслуг заключили в Подмосковье в режиме онлайн

С начала 2024 года подмосковные льготники подали более девяти тысяч онлайн-заявлений, чтобы заключить договор на оказание социальных услуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данная услуга размещена на региональном портале госуслуг, найти ее можно в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Она доступна для жителей региона, у которых есть социальный сертификат. На портале также можно подать заявление на заключение дополнительного соглашения или на расторжение договора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.