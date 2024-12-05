Почти десять тысяч километров дорог обработали от скользкости в Подмосковье за ночь

Дорожные службы Подмосковья за минувшую ночь обработали противогололедными материалами около восьми тысяч километров региональных и муниципальных дорог, к работам привлекли 384 комбинированные дорожные машины. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники наблюдают за погодой и ситуацией на дорогах в круглосуточном режиме, чтобы своевременно провести обработку дорог от скользкости и обеспечить безопасный проезд. В ведомстве добавили, что сегодня вечером на дорогах Подмосковья может образоваться гололедица. Водителям посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.