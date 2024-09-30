Почти девять тысяч случаев самозахвата земли устранили в Подмосковье

С начала 2022 года в Подмосковье в рамках муниципального земельного контроля устранили 8,7 тысячи случаев самовольного занятия земельных участков, 3,9 тысячи из которых — устранили в этом году. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что к таким случаям относят присвоение участка территории человеком, у которого нет на это законных оснований. В случае фиксации такого нарушения земельные инспекторы направляют правообладателям информационные письма о необходимости устранения самовольного занятия территории. Нарушителям нужно будет освободить самовольно занятый участок или заняться его перераспределением и оформить «прирезки» на законных основаниях. В ведомстве уточнили, что большинство собственников исправляют нарушение путем перераспределения земли. В результате почти за три года в бюджет Подмосковья дополнительно поступило 549,8 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.