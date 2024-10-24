Почти два миллиарда рублей вложат в модернизацию подмосковного предприятия по выпуску стекловолокна

На заводе «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ», которое выпускает стекловолокно в Серпухове, проводят модернизацию, на объекте уже завершилось проектирование основного оборудования и ведется заключение контракта на его изготовление. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Замена оборудования на серпуховском заводе стекловолокна проходит в рамках проекта модернизации, которая направлена на повышение экологической безопасности производства. В проектирование и производство технологических установок компания инвестирует 1,75 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, почти все агрегаты поставят отечественные производители, завершение работ запланировано на второй квартал 2026 года. Сейчас на предприятии выпускают около 300 видов утеплителя из минеральной ваты на основе стекловолокна, их поставляют на стройки Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов России, а также в страны Центральной Азии и Закавказья.

Директор завода Алексей Артамонов добавил, что после модернизации на предприятии будут применять современную технологию плавления, что сократит потребление газа и электричества и позволит уменьшить углеродный след и экологическую нагрузку от предприятия.

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