Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе в парках Подмосковья побывали более 1,5 миллиона человек, что на 261 тысячу больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Наибольшее число посетителей парки собрали в минувшую субботу — более 262 тысяч человек. В число самых востребованных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк Мира в Мытищах, парк имени Толстого в Химках, парк Фабричный в Истре и Центральный парк в Лыткарино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.