Почти два миллиона кубометров свалок на контейнерных площадках ликвидировали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала 2024 года в Подмосковье ликвидировали более 1,5 миллиона кубометров навалов мусора на контейнерных площадках. Об этом в ходе еженедельного штаба с главами муниципалитетов рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В числе лидеров по данным работам оказались Пушкинский, Раменский округа и Подольск.
«Сейчас контракт с РО охватывает 70% всего объема свалок; остальные 30% — сторонние возчики, привлекаемые муниципалитетами. Маршрут таких возчиков после подбора отходов практически невозможно отследить, поэтому мы работаем над переходом 100% этой функции под контроль регоператоров», — сказал Мурашов.
До 2025 года в рамках проекта в регионе планируют включить весь объем перенакоплений на контейнерных площадках в рамки действия контракта с регоператорами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.