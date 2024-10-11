Почти два миллиона кубометров свалок на контейнерных площадках ликвидировали в Подмосковье

С начала 2024 года в Подмосковье ликвидировали более 1,5 миллиона кубометров навалов мусора на контейнерных площадках. Об этом в ходе еженедельного штаба с главами муниципалитетов рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.