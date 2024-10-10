Почти двадцать молодоженов сыграли свадьбу в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское»

Более 15 пар сыграли свадьбу Музее-усадьбе «Архангельское», расположенном на территории Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Посетители, прибывающие на выездную регистрацию в музей-усадьбу Архангельское, сразу погружаются в атмосферу старинного поместья, окруженного ухоженными парками и садами. Здесь каждый уголок пропитан историей, каждый предмет рассказывает свою уникальную историю», — говорится в сообщении.

На данной площадке для выездной регистрации брака размещены аллеи, античные статуи, дворцы и оранжереи, а также кафе-террасы и многое другое. Подобрать локацию для заключения регистрации брака можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.