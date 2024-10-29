Почти двадцать новых линий освещения подключили на дорогах Подмосковья

В Подмосковье подключили еще четыре линии наружного освещения, которые были построены вдоль региональных дорог, работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ранее были подключены 13 участков в Солнечногорске, Щелкове, Электростали, Павлово-Посадском, Можайском, Раменском и Орехово-Зуевском округах. Сейчас специалисты подключили еще четыре новые линии освещения длиной три километра», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы прошли на Можайском шоссе в Одинцовском округе, Рогачевском шоссе в Дмитровском округе и Быковском шоссе в Люберцах. Помимо этого, специалисты продолжают вводить в эксплуатацию линии на Егорьевском шоссе в одноименном округе и на участке от Каширского шоссе до южного въезда в Горки Ленинские в Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.