Почти двадцать тысяч заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье в режиме онлайн

Владельцы самоходных машин в Подмосковье воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет провести техосмотр спецтехники, более 16,5 тысячи раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться ей можно на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности» или в мобильном приложении Добродел. Для этого нужно выбрать блок «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Развитие бизнеса». Услугу предоставляют как физическим и юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. В ведомстве уточнили, что размер пошлин варьируется в зависимости от количества и категории самоходной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.