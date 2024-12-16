Почти две тысячи дорожников обеспечивали безопасный проезд в Подмосковье в выходные

В минувшие выходные уборку снега и противогололедную обработку на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья проводили более 1,5 тысячи дорожных рабочих, объем работ за эти дни составил около 45 тысяч километров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ночь на понедельник очистили от снега и обработали противогололедными материалами около 10 тысяч километров. В первую очередь работы проводились на опасных участках дорог и трассах с высокой интенсивностью движения, в том числе в черте населенных пунктов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что данные работы в регионе продолжаются. Водителей призвали не мешать уборке территорий и не парковать транспорт на остановках, а также на проездах и выездах на дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.