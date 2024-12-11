Почти две тысячи исследований провели в Подмосковье для оценки качества свежей рыбы

В ноябре 2024 года специалисты Госветслужбы Подмосковья провели более 1,8 тысячи исследований, чтобы проверить качество рыбы, которую продают на рынках и ярмарках региона. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности исследования затронули более 1,6 тысячи проб рыбы. Специалисты оценивали состояние чешуи, целостность плавников, запах, определяли наличие визуально заметных паразитов или других включений на поверхности. По результатам проверок всю продукцию допустили к реализации.

Жителям региона посоветовали покупать рыбу с гладкой и блестящей чешуей, прозрачными глазами. У свежей рыбы также не должно быть резкого запаха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.