Почти две тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

Более 1,7 тысячи многодетных семей в Подмосковье получили бесплатные земельные участки с начала 2024 года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что им выделяют участки площадью от 10 до 15 соток, их можно использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства. Наибольшее число участков в этом году предоставили в Подольске, Люберцах, Коломне и Солнечногорске.

Получить землю могут семьи, которые попадают под определенные критерии. Так, например, все члены семьи должны являться гражданами России и жить в Подмосковье. Родители должны проживать на территории региона не менее 10 лет непрерывно. Вместо земли они могут получить выплату в размере 400 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.