Почти две тысячи нарушений на стройках выявили в Подмосковье с помощью нейросети

С начала 2024 года в Подмосковье с помощью ИИ-системы контроля и мониторинга за состоянием строящихся объектов выявили более 1,5 тысячи нарушений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нейросеть в режиме реального времени отслеживает соблюдение условий безопасности и ход работ на стройплощадках, оперативно выявляет отклонения от плана. Все это способствует завершению стройки в срок и без инцидентов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что ИИ производит анализ материалов с камер системы «Безопасный регион» на 391 объекте капитального строительства в регионе. Нейросеть может распознавать нарушения, в том числе увеличение этажности здания, наличие или отсутствие на площадке строителей или техники, по заданным параметрам с точностью 92%.

Узнать подробнее о практиках внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.