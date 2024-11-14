Почти две тысячи открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье

С начала учебного года в Подмосковье провели более 1,5 тысячи открытых уроков по безопасности на железной дороге для школьников, они направлены на снижение смертности на железной дороге. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Занятия проводят сотрудники администраций муниципалитетов, представители областного Минтранса, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полиции. Ученикам рассказывают о правилах безопасного нахождения на объектах ж/д инфраструктуры. В ведомстве также призвали родителей разговаривать с детьми о правилах безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.