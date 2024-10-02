Почти две тысячи тонн плодовых и ягодных культур собрали в Подмосковье за сезон

За этот сезон подмосковные аграрии собрали более 1,8 тысячи тонн плодовых и ягодных культур с площади свыше 269 гектаров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе насчитывается более 20 сельскохозяйственных организаций плодово-ягодных насаждений, которые выращивают землянику садовую, малину, голубику, вишню, алычу, жимолость, яблони, груши и не только. В ведомстве уточнили, что валовый сбор ягод превысил 1,1 тысячи тонн, урожай семечковых культур составил порядка 613 тонн, косточковых культур — 8,6 тонны. Кроме того, на зимнее хранение заложили 251 тонну плодовых культур.

Лидером по сбору этой продукции стала Коломна. Так, например, сбор организовали ООО «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.