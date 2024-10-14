Почти двести человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 165 человек, которые проживают в 13 округах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в общей сложности было расселено 73 аварийных помещения в Воскресенске, Дзержинском, Кашире, Лосино-Петровском, Луховицах и других округах. За неделю удалось расселить более трех тысяч квадратных метров жилья.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде», — уточнили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.