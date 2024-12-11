Почти двести лыжных трасс будут работать в Подмосковье этой зимой

Этой зимой в Подмосковье будут работать 184 лыжные трассы общей протяженностью более 900 километров. Об этом сообщают Министерство физической культуры и спорта Московской области и Министерство благоустройства Московской области.

«Из них 60 трасс будут расположены в парках региона и оборудованы пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания, освещением и скамейками для отдыха, что сделает катание на лыжах комфортным и доступным для всех жителей и гостей области», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, сейчас в регионе уже открылась 21 лыжная трасса. Так, например, уже открылись трассы на территории областной СШОР «Истина» в Истре, стадиона лицея в Дедовске и другие.

«Традиционно на лыжных маршрутах Московской области будут проходить массовые мероприятия», — рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Ознакомиться с полным списком лыжных трасс можно по ссылке. Отметим, что спортивно-массовые мероприятия зимнего сезона в регионе организуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.