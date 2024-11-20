Почти двести мероприятий по оптимизации движения провели в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года на региональных и муниципальных дорогах в Подмосковье провели 182 локальных мероприятия, которые были направлены на организацию и оптимизацию движения транспорта, а также ликвидацию пробок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Большая часть мероприятий приходится на модернизацию и перенастройку светофоров — работы провели на 150 объектах. Также специалисты в 32 местах реорганизовали движение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что в этом году удалось выполнить на 52 мероприятия больше, чем было запланировано. В рамках таких работ специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья проводят мониторинг и вносят необходимые корректировки в режим работы светофоров. Сотрудники администраций городских округов и Мосавтодора также провели 18 локальных изменений схем движения в девяти округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.