Почти двести руководителей управляющих компаний Подмосковья подтвердили свою квалификацию в этом году

С начала 2024 года руководителям управляющих компаний в Подмосковье выдали 174 квалификационных аттестата, которые необходимы для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Документ предоставляют сроком на пять лет, он действует на территории всей России. При этом сотрудники ведомства аннулировали аттестаты у семи руководителей за нарушение уголовного законодательства страны. Так, например, на основании приговора Красногорского городского суда документ изъяли у должностного лица, признанного виновным в совершении двух преступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.