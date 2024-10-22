Почти двести спортсменов стали участниками регионального этапа фестиваля «Борьба в школе» в Подмосковье

Более 160 школьников из образовательных учреждений Подмосковья приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школу», который прошел в Химках. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Юноши и девушки 2011–2013 годов рождения приняли участие в соревнованиях по трем дисциплинам спортивной борьбы — вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба. Их приветствовали серебряный призер Олимпиады 2016 года, чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира, восьмикратная чемпионка России Валерия Коблова, заслуженный тренер России, президент федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян и мастер спорта СССР по вольной борьбе, президент федерации спортивной борьбы городского округа Химки Игорь Панчук.

Победители соревнований смогут представлять регион в финале фестиваля «Борьба в школу» в Москве. Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.