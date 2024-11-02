Почти двести тематических ярмарок организуют в Московской области

В ноябре на территории 42 округов Подмосковья проведут 193 тематические ярмарки. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, в Звенигороде пройдет мероприятие «Первый снег», в Рузе — «Ноябрьская», в Шаховской — «День матери» и так далее. Наибольшее число ярмарок организуют в Щелково, Красногорске, Истре, Одинцово и Зарайске.

Гости смогут приобрести фермерские товары из Подмосковья, а также других регионов России и ближнего зарубежья. Среди них — молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.