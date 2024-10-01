Почти двести тематических ярмарок организуют в Подмосковье в октябре

В октябре в Подмосковье планируют организовать около 170 тематических ярмарок, на которых представят фермерскую продукцию, а также товары отечественных и зарубежных производителей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, в Старой Купавне пройдет ярмарка «Осенняя», в Раменском округе — «Овощное ассорти», в Истре — «Желтый листопад» и так далее. На них можно будет приобрести молочную и мясную продукцию, сыры, колбасы, овощи, фрукты и не только. С полным списком ярмарок можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.