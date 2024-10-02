Почти двести тысяч тонн колбасных изделий произвели в Подмосковье за восемь месяцев

За восемь месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 171,9 тысячи тонн колбасных изделий, включая колбасы вареные, варено-копченые, сырокопченые, сыровяленые, мясные деликатесы и так далее. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, в регионе производят более 21% данной продукции от общего объема в Центральном федеральном округе и свыше 10% — в России. К числу наиболее крупных региональных производителей колбас относятся АО «Черкизово-Кашира», ООО МПЗ «Ремит» в Подольске, ООО МПЗ «Мясницкий ряд» в Одинцово и АО «Мясокомбинат Клинский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.