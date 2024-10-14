Почти двести тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия поступили в Росреестр Подмосковья за сентябрь

В сентябре 2024 года жители Подмосковья подали в областной Росреестр порядка 164 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий подали около 18 тысяч заявлений, на регистрацию ипотеки — более 10 тысяч заявлений (94% — в электронном виде). Кроме того, более четырех тысяч заявок было подано на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (более 96% — в электронном виде).

«Управление и Правительство Московской области на постоянной основе проводят совместную работу по совершенствованию процесса предоставления государственных услуг Росреестра и повышению качества и доступности учетно-регистрационных процедур на территории региона.», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.