Почти двести тысяч заявлений в отношении недвижимости зарегистрировали в Подмосковье за месяц

В сентябре 2024 года подмосковный Росреестр осуществил более 160 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Порядка 18 тысяч заявлений поступило по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, более 10 тысяч — на регистрацию ипотеки (94% — в электронном виде). Еще более четырех тысяч заявлений направили на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (96% — в электронном виде).

«Ведомство системно работает над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти. В настоящее время практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт Росреестра», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.