Почти двести земельных участков передали врачам Подмосковья в этом году

С начала 2024 года подмосковным врачам в безвозмездное пользование передали 184 земельных участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Их передали в рамках областной льготной программы «Земля врачам», которую реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наибольшее число участков предоставили в Орехово-Зуевском, Пушкинском и Талдомском округах. В общей сложности за три года землю получили уже более 2,3 тысячи врачей.

Льготой могут воспользоваться работники 39 специальностей в 32 городских округах, подать заявку на получение земли можно через местную администрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.