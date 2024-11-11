Почти двести жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю
Фото: [Пресс-служба администрации Богородского г.о.]
На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 188 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Жителям 12 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты», — уточнили в сообщении.
Работы по расселению проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности было расселено 85 аварийных помещений площадью более 3,4 тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.