Почти двести жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 188 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Жителям 12 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты», — уточнили в сообщении.

Работы по расселению проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности было расселено 85 аварийных помещений площадью более 3,4 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.