Почти пять тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили 4,5 тысячи дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора провели ремонт около 2,7 тысячи ям на региональных дорогах, наибольший объем работ провели на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского округа. Остальные дефекты ликвидировали на муниципальных дорогах, больше всего — в Балашихе, Одинцовском, Раменском и Химках. В ведомстве подчеркнули, что ямочный ремонт на дорогах региона проводится ежедневно в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.