Почти пятьдесят тысяч жителей расселят в Подмосковье до конца 2027 года

До конца 2027 года в Подмосковье расселят около 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает свыше 47 тысяч граждан. Об этом в рамках Часа Правительства на 97-м заседании Московской областной Думы сообщил Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин.

По его словам, в регионе за последние два года нарастили темпы переселения граждан. В 2024 году были построены дома для расселения более 1,3 тысячи семей. Сейчас ведется строительство еще более трех тысяч человек.

«У нас, к сожалению, не все идет гладко. Где-то требуется замена земельных участков. По домам в Шатуре и Сергиевом Посаде мы планировали завершить работы в этом году, но подрядчик сорвал сроки и мы приняли все меры, чтобы сдать дома до конца 1 квартала 2025 года», — добавил Лапин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.