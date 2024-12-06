Почти пятьсот тысяч подмосковных школьников и педагогов примут участие в Неделе функциональной грамотности
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Более 400 тысяч учеников, педагогов, методистов и других специалистов Подмосковья примут участие в IV региональной Неделе функциональной грамотности, которая стартует в понедельник. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Для педагогов подготовят семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, открытые уроки, посвященные приемам и стратегиями формирования функциональной грамотности и не только. Школьников всех возрастов ждут профориентационные площадки, экскурсии на предприятия Подмосковья, конкурсы, игры и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.