Почти пятьсот тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию в этом году

С начала 2024 года бесплатную репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли более 445 тысяч человек, такая возможность есть у жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное прохождение обследования позволит врачу вовремя выявить риски и, при необходимости, назначить необходимое лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках осмотра женщины могут попасть на консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины проходят консультацию уролога, при необходимости врач направит их на дополнительные исследования. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления, запись доступна на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.