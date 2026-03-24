Почти половина рожениц в Подмосковье выбрали партнерские роды

С начала 2026 года 44% рожениц Подмосковья выбрали партнерские роды, услугу предоставляют бесплатно – для этого нужно заранее обратиться в роддом или перинатальный центр с заявлением, а также предоставить результаты обследования партнера. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Многим женщинам важно во время родов чувствовать поддержку и присутствие близкого человека. В Подмосковье роженицам абсолютно бесплатно доступны партнерские роды», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе пациентки также могут рассмотреть вариант мягких и вертикальных родов, родов с доулой. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

