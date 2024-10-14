Почти шестьсот единиц самоходной техники зарегистрировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области зарегистрировали 587 самоходных машин и других видов техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После регистрации можно будет отслеживаться техническое состояние объектов, а также проверять, соответствуют ли они требованиям безопасности. Помимо этого, за этот период в регионе провели 747 технических осмотров самоходной техники, чтобы предотвратить аварийные ситуации и продлить срок службы машин.

«Кроме того, экзамены на право управления самоходными машинами успешно сдали 244 человека, что подтверждает высокий уровень подготовки будущих водителей. Гостехнадзор продолжает активно работать над обеспечением безопасности и надлежащего использования самоходной техники», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.