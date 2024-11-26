Почти сорок катков с искусственным льдом откроются в Подмосковье в декабре

В декабре в Подмосковье откроются 37 сезонных искусственных катков, включая восемь новых, в общей сложности этой зимой в регионе будут функционировать 817 мест для катания на коньках. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области и Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«В настоящее время мы активно готовимся к зимнему сезону. В это время парки становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» мы планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Новые катки открылись в Дубне, Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Для посетителей также подготовят пункты проката коньков, туалеты, шкафчики для хранения и точки общепита. Помимо этого, в подмосковных парках откроются более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В декабре и январе на открытых площадках запланированы 29 ледовых спектаклей под руководством Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, расписание размещено на туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов добавил, что в регионе также продолжат развивать проект «Выходи во двор», в рамках которого легендарные хоккеисты будут играть с жителями Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.