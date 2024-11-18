Почти сорок километров тротуаров к туристическим и общественным местам обустроили в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора обустроили более 37 километров новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств в 21 округе Подмосковья, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Путь пешеходов к местам притяжения стал комфортнее и безопаснее — тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, работы прошли на Симферопольском шоссе в Чехове, по новым тротуарам можно будет пройти к усадьбе Молоди и мемориалу Молодинской битвы. В ведомстве уточнили, что в общей сложности в регионе до конца 2024 года построят 69 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.