Почти сорок тысяч жителей Подмосковья изучили цифровую безопасность в этом году

С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном», размещенном на региональном портале госуслуг, более 35 тысяч раз, в общей сложности с момента его запуска — более 133 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наиболее популярной темой оказалась «Меня взломали в Telegram», на втором месте — «Социальные сети», а тройку лидеров замыкает статья «Доступно о телефонных мошенниках»», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве отметили, что в этом году в разделе появились новые темы, среди них — «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх», «Социальные сети» и другие. Там пользователи также могут скачать памятки по цифровой безопасности, пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.