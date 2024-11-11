Почти сто аппаратов ИВЛ закупили для подмосковных больниц в этом году

С начала 2024 года в подмосковные больницы поступило более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму почти 250 миллионов рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.