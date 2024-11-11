Почти сто аппаратов ИВЛ закупили для подмосковных больниц в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года в подмосковные больницы поступило более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму почти 250 миллионов рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Аппараты ИВЛ применяются для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по различным причинам нарушена функция дыхания. <…> До конца года планируется поставка еще 36 аппаратов ИВЛ», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Новое оборудование уже получили 23 больницы. Среди них — Щелковская, Рузская, Люберецкая и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.