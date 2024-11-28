Почти сто тысяч заявлений на получение первых паспортов подали в МФЦ Подмосковья в этом году

Около 83 тысяч 14-летних юношей и девушек получили первые паспорта граждан Российской Федерации в подмосковных отделениях МФЦ с начала 2024 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«МФЦ Московской области принимает активное участие в акции «Я — гражданин России». В ее рамках в этом году более чем шести тысячам человек главный документ, удостоверяющий личность, вручили в торжественной обстановке», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Она уточнила, что подростки должны самостоятельно подать заявление на получение документа в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия. Для этого им понадобятся свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, и две фотографии. Им также нужно будет оплатить госпошлину в размере 300 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.