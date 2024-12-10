Почти сто тысяч заявлений по оформлению субсидии на оплату ЖКУ подали в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года онлайн-услугой по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Подмосковье воспользовались более 95 тысяч раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться ей можно в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка», для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. В услугу внедрен цифровой сервис, который позволит в автоматическом режиме проверить, получал ли пользователь субсидию ранее. Услуга доступна для жителей региона, расходы на коммунальные услуги у которых превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии варьируется в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.