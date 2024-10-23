Почти сто тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года реабилитацию в подмосковных медорганизациях прошли 85 тысяч жителей, которые перенесли заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, имеют патологии центральной нервной системы, органов дыхания или получили травму. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Реабилитация — заключительный и один из ключевых этапов на пути к восстановлению пациента. В Подмосковье для взрослых пациентов работают 33 круглосуточных, 11 дневных, а также 17 поликлинических отделений реабилитации», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Реабилитацию можно пройти бесплатно по полису ОМС. Пациентов на нее направляет лечащий врач, если у них есть медицинские показания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.