Почти сто тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний

«Реабилитация — заключительный и один из ключевых этапов на пути к восстановлению пациента. В Подмосковье для взрослых пациентов работают 33 круглосуточных, 11 дневных, а также 17 поликлинических отделений реабилитации», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.