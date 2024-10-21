Почти сто жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 71 человек, в общей сложности было расселено более 997 квадратных метров жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Жителям трех городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», — уточнили в ведомстве.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За этот период расселили 23 аварийных помещения в городских округах Орехово-Зуевский, Пушкинский и Ступинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.