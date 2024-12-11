Почти три тысячи отчетов об использовании лесов рассмотрели в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье рассмотрели более 2,5 тысячи ответов об использовании лесов, которые все лесопользователи должны подавать ежегодно при использовании территорий без осуществления рубки лесных насаждений. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Электронная форма отчета об использовании лесов, несомненно, более удобна для лесопользователей, и теперь эти документы принимаются через портал госуслуг в электронном виде», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, по итогам рассмотрения чуть более 2,1 тысячи отчетов специалисты вынесли положительное решение, по 434 — отрицательное. В ведомстве добавили, что лица, которым предоставляют лесные участки, должны каждый год подавать лесные декларация — заявления об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов. В случае нарушения этих правил нарушителям грозит административная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.