Почти тридцать гектаров земли передали в Подмосковье под строительство социальных объектов в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье под строительство школ, детских садов и медучреждений передали более 29 гектаров земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

На предоставленных участках возведут шесть детских садов, пять школ и 17 медицинских учреждений, работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Так, например, в рабочем поселке Октябрьский под Люберцами построят воспитательно-образовательный комплекс, в рабочем поселке Свердловский Лосино-Петровского округа — школу на 44 класса и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.