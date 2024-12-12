Почти тридцать гектаров земли передали в Подмосковье под строительство социальных объектов в этом году
Фото: [Пресс-служба ДЗСК]
С начала 2024 года в Подмосковье под строительство школ, детских садов и медучреждений передали более 29 гектаров земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
На предоставленных участках возведут шесть детских садов, пять школ и 17 медицинских учреждений, работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Так, например, в рабочем поселке Октябрьский под Люберцами построят воспитательно-образовательный комплекс, в рабочем поселке Свердловский Лосино-Петровского округа — школу на 44 класса и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.