Почти тридцать тысяч доз химиотерапевтических препаратов изготовили в подмосковном онкодиспансере

С начала 2024 года в отделении централизованного разведения химиотерапевтических препаратов Московского областного онкологического диспансера изготовили 25 тысяч доз химиотерапевтических препаратов, которые применяются для лечения пациентов с онкопатологией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Централизованное разведение лекарственных средств осуществляется с применением современного оборудования, которое защищает медицинский персонал от возможных вредных воздействий химических препаратов, а также позволяет работать изолировано, не вдыхая испарений, с защитой зрения и кожных покровов», — рассказала старшая медсестра отделения Наталья Ситникова.

По ее словам, при изготовлении лекарств используют современную систему, что позволяет избежать неточности при расчете дозы препарата. В ведомстве уточнили, что в отделении оказывают помощь клиническим подразделениям в разведении химиотерапевтических (противоопухолевых) препаратов, его организовали в 2022 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.